A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Obras (SMOP), já iniciou os primeiros passos para realizar a execução do recape em acessos à Avenida das Araucárias.

A equipe de obras está trabalhando na fresagem da via, ou seja, estão removendo as camadas desgastadas e preparando a superfície para o recapeamento. A previsão é que os trabalhadores devem iniciar a colocação da capa asfáltica ainda nesta semana.

Os trechos que serão afetados nesta etapa das obras são: as alças de acesso à Avenida das Araucárias nas proximidades da Avenida dos Pinheirais, Rua José Czaki e Rua Doutor Valério Sobania.