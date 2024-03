Secretaria de Saúde intensifica ações de combate ao mosquito-da-dengue

O boletim semanal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira, 8 de março, mostra que os números da dengue continuam aumentando no Município. Agora já são 275 casos noticiados da doença, sendo 29 confirmados – 26 são casos importados, ou seja, de pessoas que contraíram a doença fora de Araucária, e 3 são autóctones, contraídos dentro do Município. O boletim mostra ainda que dos 275 casos, 18 haviam sido descartados e 78 ainda estavam sendo investigados.

Os números do Município acompanham o panorama no Estado, onde os casos de dengue seguem em disparada, inclusive já somam 49 óbitos no período epidemiológico (agosto de 2023 até a presente data). Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) intensificou suas operações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunha, febre pelo vírus zika e febre amarela. As ações estão sendo coordenadas pelos Agentes de Combate a Endemias (ACE´s) em um esforço conjunto para conter a disseminação dessas doenças.

Uma das estratégias adotadas é o LIRA (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes Aegypti), metodologia que permite uma avaliação rápida da presença de larvas do mosquito em diversos imóveis. Dividido em quatro etapas, o LIRA se estenderá até o dia 20 de março. Durante esse período, os ACE´s realizarão visitas intensivas em residências, imóveis comerciais e terrenos baldios em busca de potenciais criadouros do mosquito.

Nesse esforço conjunto, todo mundo deve estar engajado. Por isso, a SMSA pede a colaboração dos moradores e proprietários de imóveis, no sentido de permitir o acesso dos agentes a todas as áreas do terreno, facilitando a identificação e eliminação de possíveis focos de reprodução do mosquito. A SMSA ressalta que seus agentes estarão devidamente uniformizados para fácil identificação pelos cidadãos.

Além disso, a conscientização sobre a importância da eliminação de criadouros dentro das residências é crucial. Pequenas ações, como remover recipientes que possam acumular água, podem fazer uma grande diferença na prevenção da proliferação do mosquito.

Predador natural

Para as pessoas que gostam de matar um inseto pela sua aparência “amedrontadora”, os Típulas, também conhecidos como mosquitos gigantes, apesar de suas pernas super longas, são muito úteis na biodiversidade, inclusive para o homem. Esses insetos ajudam no controle do Aedes aegypti, o mosquito vetor de diversas doenças causadas por vírus, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

O Típula tem uma aparência que assusta, mas é um predador natural do mosquito da dengue

Na fase larval do Típula, suas larvas se alimentam com as larvas de outros insetos, entre eles o Aedes. Agora que você já sabe disso, se um Típula entrar na sua casa, não o mate, ele é essencial para o meio ambiente.

