Secretaria do Trabalho e Senai ofertam curso gratuito de Mecânica Industrial

O curso de Mecânica Industrial é ideal para quem busca uma formação em uma área com alta demanda no mercado de trabalho. Durante o curso, o aluno irá aprender sobre a manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais e muito mais, acumulando conhecimentos que o deixarão apto a buscar uma vaga de emprego na área. Pensando em ofertar essa chance, a Prefeitura de Araucária abrirá inscrições para um curso de Auxiliar de Mecânica Industrial na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro.

O curso de 160 horas, ofertado em uma parceria da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) e SENAI, terá 40 vagas disponíveis. As inscrições só podem ser feitas de maneira presencial na SMTE e ocorrem por ordem de chegada (cada pessoa da fila recebe uma senha para atendimento). É necessário levar CPF, RG, comprovante de endereço e histórico escolar para realizar a matrícula.

Para fazer o curso é preciso ter no mínimo 18 anos, ser morador de Araucária e, pelo menos, estar cursando ou ter concluído o 6° ano do Ensino Fundamental. As aulas serão ministradas entre os dias 05 de fevereiro a 16 de abril, das 8 horas às 12 horas.

Serão trabalhados no curso os seguintes conteúdos: Leitura e interpretação de desenho, Metrologia, Tecnologia Mecânica, Tecnologia dos Metais, Atividades Práticas, Operações de Ajustagem, Relações Interpessoais, Saúde e Segurança no Trabalho, Meio Ambiente, Ética e Cidadania, Formação Cidadã.

Serviço

A SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – bairro Sabiá, e o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.