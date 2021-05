Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego abrirá inscrições para novos cursos

SMTE abre uma oportunidade para quem quer fazer o curso de empilhadeira. Foto: divulgação

Na próxima semana, a Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), abrirá inscrições para novos cursos. Um deles é o de Criação e Edição de Textos, que capacitará o aluno para trabalhos com a utilização da escrita nos meios digitais e não digitais, compreendendo o meio laboral e acadêmico e respeitando as normas da ABNT. Para fazer a inscrição nesse curso o aluno precisa ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo.

As matrículas para este curso serão abertas no próximo dia 19 de maio, a partir das 8h, no SINE Araucária. O atendimento será por ordem de chegada e as vagas são limitadas, sendo 10 para o período da manhã (aulas das 9h às 11h) e 10 para o período da tarde (aulas das 14h às 16h). Para efetivar a matrícula o interessado deve levar RG, CPF, comprovante de endereço, histórico escolar ou declaração. O curso terá início no dia 20 de maio e as aulas serão as segundas e quintas-feiras.

Outro curso que estará disponível é o de Operador de Empilhadeira, que desenvolve capacidades necessárias para operação destas máquinas com segurança e eficiência. O aluno deste curso precisa ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação “B”. As matrículas serão feitas no dia 18 de maio, a partir das 7h30, no SINE Araucária. O atendimento também será por ordem de chegada e as vagas são limitadas. O interessado precisa portar seu RG, CPF, comprovante de endereço, CNH “B” ou superior e histórico escolar ou declaração. O curso acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, das 8h às 17h.

Para ambos os cursos será emitido certificado. Mais informações pelos telefones (41) 3643-4315 / (41) 3642-4691.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021