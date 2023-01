Secretário de Estado da Comunicação recebe comitiva da Adjori e garante: parceria continua

Na última quarta-feira, 25 de janeiro, o presidente da Associação dos Jornais do Interior do Estado do Paraná (Adjori), Cidenei Cristian Allebrandt (Alemão do Jornal), acompanhando do vice-presidente, Sergio Jonikaites e do tesoureiro da entidade, Elizio Siqueira, se reuniram em Curitiba com o secretário de Estado da Comunicação, Cleber Mata, bem como com o diretor de Marketing, Willian dos Santos Silva e a chefe de gabinete da pasta, Keia Cristina.

Em pauta, a sequência da parceria do Governo do Estado com a entidade que sempre levou de forma séria e ágil as informações para todos os municípios paranaenses.

Na oportunidade, Mata reiterou o apoio para fortalecer os meios de comunicação impressos e também digitais que atuam no Paraná, enfatizando como primordial ter esse canal entre o poder público e órgãos de imprensa. Destaca-se que o secretário tem vasta experiência nessa área, pois já atuou no governo de São Paulo.

Por sua vez, o presidente da Adjori diz estar satisfeito com o encontro. Afinal, Mata foi solícito em atender as demandas da entidade e, da mesma forma, se colocar à disposição para auxiliar que os jornais continuem com seu papel de informar e deixar os leitores atualizados com fatos que ocorrem no dia a dia dos paranaenses. “O jornal impresso tem esse dinamismo de estar presente nos lares e nos lugares mais distantes, não levando apenas a notícias das mais variadas editorias, mas também as de utilidade pública e dos serviços que são disponibilizados pelo governo do Paraná”, mencionou Alemão do Jornal.