Segunda dose da vacina contra a Covid-19 agora será realizada a partir de agendamento

Foto: Carlos Poly

Na manhã desta segunda-feira, 28 de junho, o município de Araucária definiu uma nova estratégia para a aplicação da dose dois da vacina contra a Covid-19. A partir de agora, segundo o informe divulgado pela Prefeitura, é necessário fazer agendamento prévio no site da PMA para receber a última dose do imunizante. Outra mudança nesta fase da campanha será o local de aplicação da vacina, que passará a acontecer no Teatro da Praça.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) orienta que a população fique atenta à data anotada na caderneta que indica quando deve ser feita a segunda dose. No agendamento, é preciso escolher o dia mais próximo possível desta data. Para receber a dose dois continua sendo obrigatório a apresentação de um documento oficial com foto e a carteira de vacinação com o registro da dose um.

Os intervalos recomendados de cada fabricante são os seguintes: Pfizer e Astrazeneca: três meses, Coronavac: 28 dias.

Para mais informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-10 no município ligue no Disk Corona, no telefone 0800-642-5250.

Texto: PMA e redação