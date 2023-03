Segunda rodada da 2ª Copa Tião Calado foi marcada por goleadas

Três jogos foram realizados pela segunda rodada da Copa Tião Calado no domingo (26/03), no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. E para alegria dos torcedores, teve chuva de gols. O União Araucariense marcou 6X1 em cima do Santa Clara FC e o Grêmio Araucariense goleou o Celtics Araucária em 4X0. Na outra partida o resultado foi mais equilibrado e o Firenzze FC ganhou do Tupy Santa Clara FC por 5X4.

No próximo domingo (1º de abril), a Copa terá sua terceira rodada, com mais três disputas. Às 11h entram em campo pelo Grupo B os times do Grêmio Araucariense X Santa Clara: à tarde jogam as equipes do Grupo A, às 13h30 América X Projeto Vencer e às 15h30 Panterões FC X Instituto Everest.

Edição n. 1356