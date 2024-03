Segunda rodada da Copa Tião Calado teve jogos bem disputados

A segunda rodada da 3ª Copa Tião Calado aconteceu no domingo (03/03), com quatro partidas bastante disputadas, levantando as torcidas das arquibancadas do Estádio Pedro Nolasco Pizatto. O Projeto Vencer ganhou do Instituto Evereste por 5X2, o Araucity goleou o Panterões em 5X1, o Tupy venceu o Parceiros por 2X1 e o Seleto ganhou do Santa Clara por 3X2. Os times do Grêmio, América e De Olho no Futuro folgaram na rodada.

Com os resultados da rodada, a classificação ficou assim definida: no Grupo A o Seleto está em primeiro com 6 pontos, De Olho no Futuro em segundo com 3 pontos, Tupy em terceiro com 3 pontos, Parceiros, América e Santa Clara ainda não pontuaram. Lembrando que o Seleto e o Santa Clara estão com duas partidas realizadas e os demais time tem apenas um jogo.

No Grupo B o Araucity está em primeiro com 6 pontos, em segundo vem o Projeto Vencer com 3 pontos, Grêmio em terceiro com 1 ponto, Panterões em quarto com 1 ponto e Instituto Evereste ainda não pontuou. Com exceção do Grêmio e do Instituto, que tem apenas um jogo, as demais equipes já tiveram dois jogos. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

Domingo – (10/03) 3ª rodada