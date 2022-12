Segunda rodada da Segundona foi marcada por goleadas

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona, realizada no domingo (11/12), contou com 28 gols, em seis jogos disputados. O time da Ponte Preta venceu o Galáticos por 3X1, Seleto goleou o Madureira em 6X1, a equipe do Projeto de Olho no Futuro ganhou do Novo Iguaçu por 3X1, Penharol fez 4X2 em cima do Panterões e o Industrial venceu o Guajuvirense por 2X0. Após a rodada, o Seleto lidera a classificação da Chave A com 6 pontos, seguido pelo Projeto Vencer também com 6, São Paulo e Ponte Preta com 3, Máfia, Galáticos e Madureira estão sem pontuar.







Pela Chave B o Penharol é o líder com 6 pontos, em seguida aparecem Industrial, Santa Clara, De Olho no Futuro e Panterões com 3 pontos, e Novo Iguaçu e Guajuvirense ainda não pontuaram.

Diferente das duas primeiras rodadas, a terceira terá jogos no sábado, no Estádio Municipal Emílio Gunha e Estádio do Tupy e no domingo, no Emílio Gunha. Acompanhe a seguir.

Sábado – 17/12

Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Industrial X Penharol

15h30 – Panterões X De Olho No Futuro

Estádio do Tupy

13h30 – Novo Iguaçu X Santa Clara

15h30 – Madureira X Ponte Preta

Folgam na rodada – Projeto Vencer e Guajuvirense

Domingo – 18/12

Estádio Municipal Emílio Gunha

9h – Máfia X Seleto

11h – Galáticos X São Paulo