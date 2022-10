Segunda rodada movimentou as torcidas na Primeirona 2022

Seis jogos movimentaram a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da 1ª Divisão– Primeirona 2022, no sábado (01/10). Para alegria das torcidas, os times jogaram com garra a determinação e teve muito gol em campo. Na categoria Adulto, o Contenda venceu o Chantilli por 2X0, o Juventus ganhou do Gapar por 2X1 e o Três Jardins superou o Jatobá em 2X1. Na categoria Juvenil o Chantili levou vantagem sobre o Contenda e ganhou de 2X1, o Juventus também venceu o Gapar por 2X1 e o Três Jardins goleou o Jatobá por 5X0.

O Três Jardins lidera a tabela de classificação do Adulto com 6 pontos, seguido pelo Juventus e Contenda que somam 4 pontos cada. Já o Gapar e o Jatobá ainda não pontuaram. No Juvenil quem lidera é o Chantilli com 6 pontos, juntamente com o Três Jardins, que tem a mesma pontuação. Gapar e Contenda estão com 3 pontos cada e Juventus e Jatobá ainda não pontuaram.

Acompanhe os jogos

da próxima rodada.

Sábado – 8 de outubro

Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Três Jardins X Juventus (Juvenil)

15h30 – Três Jardins X Juventus (Adulto)

Domingo – 9 de outubro

Local -Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Gapar X Chantili (Juvenil)

15h30 – Gapar X Chantili (Adulto)

Local – Estádio do

Contenda

13h30 – Contenda X Jatobá (Juvenil)

15h30 – Contenda X Jatobá (Adulto)