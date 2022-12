Segundona fará uma pausa e jogos só retornarão em fevereiro

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2022 teve sua terceira rodada no último final de semana (17 e 18/12) e agora fará uma pausa, com retomada dos jogos apenas no dia 5 de fevereiro. Nos jogos de sábado, o Penharol venceu o Industrial por 2X0, o time De Olho No Futuro ganhou do Panterões por 2X1, Madureira venceu o Ponte Preta por 2X1 e o Novo Iguaçu ganhou do Santa Clara por 4X2.







No domingo o Seleto ganhou do Máfia por 4X2 e o São Paulo goleou o Galáticos em 6X0. Os times do Projeto Vencer e Guajuvirense folgaram.

Após essa rodada, a classificação da Chave A ficou da seguinte forma: Seleto em 1º com 9 pontos, São Paulo em 2º com 6, Projeto Vencer em 3º com 6, Madureira em 4º com 3, Ponte Preta em 5º com 3. Os times Máfia e Galáticos seguem sem pontuar.

Pela Chave B o Penharol está em 1º com 9 pontos, De Olho no Futuro em 2º com 6, Industrial em 4º com 6, Panterões em 5º com 6, Novo Iguaçu em 6º com 3, Santa Clara em 6º com 3 e o Guajuvirense ainda não pontuou.