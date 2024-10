Segundona Municipal define os oito classificados para as quartas de final

A rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024 de domingo (13/10) definiu os oito times classificados para as quartas de final. Os resultados dos jogos foram os seguintes: Gapar perdeu para o Panterões por 4 × 2, Santa Clara goleou o Tropical em 6×0, Jardim Alegre tomou uma goleada de 8×0 do Seleto, Atlético perdeu para a Vila do Sossego em 3×2, Tupy e União Tupi empataram em 1×1, América e Toronto empataram em 3×3 e o Malucos perdeu para o Novo Iguaçu por 5X1.

Com estes resultados, os times classificados para as quartas de final da Chave A são o Panterões e o Santa Clara; na Chave B o Seleto e o Vila do Sossego; na Chave C o União Tupi e o Tupy e na Chave D o Novo Iguaçu e o Toronto.

Até esta fase da competição, a artilharia está com o jogador Matheus Juan Machado (Vila do Sossego) que marcou 5 gols; e os atletas Fabiano de Jesus Correa (Seleto), Welber Félix (Seleto), Lucas Ferreira (Novo Iguaçu), Bruno Wesley Cardoso (Novo Iguaçu), Antonio Nascimento Júnior (Santa Clara), Ricardo Batista (Santa Clara) e Paulo Gabriel da Silva (Toronto) estão com 3 gols cada.

Acompanhe os jogos das quartas de final, que acontecem no próximo domingo (20/10).

Edição n.º 1437.