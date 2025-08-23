O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2025 já entrou nas quartas de final. Os jogos que irão definir os quatro semifinalistas da competição acontecem no próximo domingo (24/08), nos estádios Municipal Emílio Gunha e Sebastião Calado. A rodada que classificou os oito times que se enfrentarão nas quartas de final aconteceu no domingo (17) e foi repleta de goleadas.

No Estádio Sebastião Calado, o Beira Rio goleou o Parceria em 8X1 e o Toronto marcou 5X2 em cima do Tropical. No campo do Tropical, o União Tupi aplicou uma goleada de 8X1 sobre o Everest e o Malucos ganhou do América por 4X1. E no Estádio Municipal Emílio Gunha, o Projeto Vencer ganhou do Ajax por 3X1 e o Coimbra venceu o Atlético por 2X1.

Após a rodada, a classificação foi a seguinte: Chave A teve como líder o Parceria com 7 pontos, em 2º o Toronto com 7 pontos, 3º o Tropical com 1 ponto e em 4º o Beira Rio com 1 ponto; na Chave B o Everest liderou com 7 pontos, 2º Malucos com 6 pontos, 3º América com 4 pontos e em 4º o União Tupi que ficou sem pontuar; pela Chave C o líder foi o Projeto Vencer com 9 pontos, em 2º o AjaxCic com 6 pontos, 3º lugar o Coimbra com 3 pontos e o Atlético ficou em 4º sem pontuar.

Foram eliminadas da competição as equipes do Tropical, Beira Rio, União Tupi e Atlético. Acompanhe os jogos das quartas de final.

4ª RODADA DOMINGO (24/08)

Estádio Sebastião Calado
13h30 – Parceria X Malucos
15h30 – Everest X Toronto
Estádio Municipal Emílio Gunha
13h30 – Projeto Vencer X Coimbra
15h30 – AjaxCic X América

