No domingo (22/09) teve início uma das competições mais importantes do futebol local: o Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024, organizado pela Liga Desportiva de Araucária. A rodada de estreia contou com 7 jogos, e uma chuva de gols.

O Novo Iguaçu goleou o Toronto por 5×1, Malucos e América empataram por 1×1, Santa Clara e Gapar também ficaram no empate de 2×2, o Panterões venceu o Tropical por 2×0, o Tupy ganhou da equipe GM Araucária por 3×2, o Jardim Alegre marcou 3×0 em cima do Atlético e o Seleto venceu a Vila do Sossego por 5×3. O time do União Tupy folgou na primeira rodada.

Segundona Municipal tem rodada de estreia cheia de gols 1

Edição n.º 1434.