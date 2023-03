Segundona Municipal terá semifinal no próximo domingo (5)

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2023 entrou na fase semifinal. No próximo domingo (05/03), entram em campo os times do São Paulo, Projeto De Olho no Futuro (Jatobá), Penharol e Seleto para brigar por uma vaga na grande final.

Os quatro garantiram a participação na semifinal na rodada decisiva de domingo (26/02). Os resultados foram os seguintes: Penharol 4X2 Santa Clara, Projeto Vencer 4×0 Galacticos, Penharol 4×2 Santa Clara, Novo Iguaçu (2 WO) Guajuvirense, Seleto 1×1 São Paulo, Industrial 4X8 Panterões. Confira os jogos da semifinal.

Semifinal

domingo (5 de março)

Estádio Municipal Emílio Gunha

13:30 – São Paulo X De Olho no Futuro

15:30 – Penharol X Seleto