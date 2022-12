Segundona: rodada do dia 4 foi adiada devido às chuvas e jogos acontecem no domingo (11)

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona, que estava prevista para o domingo (04/12), foi cancelada devido às fortes chuvas que caíram em Araucária, deixando os estádios alagados, e sem condições de receber jogos.

Após a 1ª rodada, a classificação dos times é a seguinte: na chave A as equipes do São Paulo, Seleto e Projeto Vencer estão com 3 pontos cada, e as equipes Madureira, Galáticos, Ponte Preta e Máfia estão sem pontuar. Na chave B o Panterões, Santa Clara e Penharol somam 3 pontos cada, já as equipes De Olho no Futuro, Novo Iguaçu, Guajuvirense e Industrial, ainda não pontuaram.

No próximo domingo (11), a rodada acontecerá normalmente, com os jogos já previstos na tabela. Acompanhe a seguir.

Domingo 11 de dezembro

Estádio Municipal Emílio Gunha

9h – Ponte Preta X Galáticos

11h – Seleto X Madureira

13h30 – De Olho no Futuro X Novo Iguaçu

15h30 – Penharol X Panterões

Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h30 – Guajuvirense X Industrial

15h30 – Projeto Vencer X Máfia

Folgam na rodada – São Paulo e Santa Clara