Seicho-No-Ie traz para Araucária a “Conferência Prosperidade e Realização de Sonhos” com Frank Arimori

A Seicho-No-Ie do Brasil – Regional de Araucária promove nesta sexta-feira (19/05), às 19h30, a “Conferência Prosperidade e Realização de Sonhos”, que será realizada no Restaurante Sabor Ideal, que fica na BR 476, nº 7404, bairro Vila Nova. Aberto à participação de todos os araucarienses, o evento terá como preletor Frank Júnior Miyoshi Arimori, empresário no ramo de prestação de serviços na área de moda e festas e palestrante conhecido em todo o Brasil.

Além da conferência, haverá um jantar por adesão. O valor dos convites é R$42,00 e as reservas antecipadas poderão ser feitas com antecedência pelos fones (41) 99955-2751 com Benedito ou (41) 99706-0203 com a presidente da Associação de Araucária Judite Borba Moro.

Para quem não puder participar nessa data, a Seicho-No-Ie Regional Araucária realizará um novo encontro no dia 12 de junho, tendo como preletor Arnado Yuji Matsubara, que abordará o tema “Os princípios fundamentais da felicidade e da prosperidade”.

Regional Araucária

A Associação Seicho-No-Ie de Araucária promove reuniões mensais com palestras. As próximas estão marcadas para os dias 12/06, 10/07 e 14/08 e serão abertas à participação da comunidade. Os encontros acontecem na sede da empresa Vapormil, localizada na Rua Edson de Queiroz, nº 280, bairro Chapada. Informações pelos fones (41) 99706-0203 e (41) 99955-2751.

Para conhecer mais sobre a Seicho-No-Ie, acesse os sites:

Seicho-No-le

Quem somos

Visão e Valores

O que é a Seicho-No-le?