Seis judocas de Araucária estão classificados para o Campeonato Brasileiro

A equipe de Judô de Araucária participou no sábado (08/03), da Seletiva para o Campeonato Brasileiro Região V, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Cinco atletas se classificaram para a competição nacional, que será disputada entre os dias 28 e 30 de março, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e deverá reunir competidores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e do Estado anfitrião.

A delegação araucariense levou para esta seletiva 22 atletas e seis garantiram a classificação. Competindo com 59 associações, o judô de Araucária terminou na 6ª colocação geral e em 3º lugar entre as equipes de Curitiba e região metropolitana. No total os judocas faturaram cinco medalhas de ouro, uma de prata e cinco de bronze, garantindo o melhor resultado já conquistado pela equipe. Em 2024, foram 13 participações e três classificados.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Davi Salvani da Silva (cadete masculino superligeiro -50kg), Pedro Henrique dos Santos (cadete masculino meio média -73kg), Daniel Salvani da Silva (sub-13 masculino ligeiro -31kg), Guilherme Henrique Oliveira (sub-15 masculino superpesado -81kg) e Maria Eduarda dos Santos (junior feminino médio -70kg). Milena Alves Vieira ganhou medalha de prata na categoria cadete feminino médio -63kg. E as judocas Sahra Salvani da Silva (junior feminino leve -57kg), Gabriela Alves Vieira (sub-13 feminino médio -47kg) e Maria Letícia da Costa Queiroz (sub-13 feminino meio médio -42kg), conquistaram medalhas de bronze.

Entre os classificados para o Campeonato Brasileiro Região V estão Davi Salvani, Pedro Henrique, Daniel Salvani, Guilherme Henrique, Maria Eduarda dos Santos e Gabriela Alves Vieira.

Para a sensei Jacqueline Silva, 2025 será o ano da colheita e de objetivos maiores, isso porque os atletas de Araucária estão competindo em nível nacional e brigando sempre entre os melhores do Brasil. “Parabenizamos todos os nossos judocas que lutaram bravamente a cada luta. Eu, como sensei, fico muito feliz com o resultado da competição e sei que é apenas o começo. A medalha não é conquistada em um único dia, mas sim diariamente, a cada treino. Agradecemos todo o suporte e estrutura da Prefeitura de Araucária e da Secretaria de Esporte e Lazer por viabilizar nossa participação na seletiva”, declarou.

Edição n.º 1456.