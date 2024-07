Seis tento, papudo!! Espaço Witamy convida os truqueiros de plantão para um Torneio de Truco nesta sexta-feira (19)

Se você é uma daquelas pessoas que quando senta em uma mesa de truco, se empolga tanto que esquece da vida, fique ligado no que vem a seguir!

O Espaço Witamy, localizado na área rural de Capoeira Grande, está convidando os truqueiros, talentosos ou facãozeiros, para o seu Torneio de Truco, que acontecerá nesta sexta-feira, 19 de julho, com início às 19h.

E então, você tá esperando o quê? Chame seu melhor amigo pra formar dupla contigo, e bora jogar! As inscrições serão feitas no local, pouco antes do torneio começar e o valor por dupla é de R$60,00. As três primeiras duplas que tiverem mais habilidade em manipular o adversário pra vencer, levarão prêmios em dinheiro.

O primeiro lugar receberá 25% do valor das inscrições, o 2º lugar 20% e o 3º lugar 10%. Na repescagem, a primeira dupla ganhará 10% do valor das inscrições, 5% para a 2ª colocada e duas caixas de cerveja (latinhas) para o 3º colocado.

Durante o torneio, ninguém precisa ficar com fome ou sede, pois no local serão vendidos salgados e chope. Precisa de mais informações? Entre com contato pelo fone (41) 99273-9310.