Seleção brasileira de vôlei sentado está na semifinal das Paralimpíadas

Alex entrou em quadra na última partida, demonstrando muita garra e disposição. Foto: divulgação

Apesar de ter tido apenas uma vitória e duas derrotas na fase classificatória, a seleção brasileira de voleibol sentado está na semifinal dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. O atleta araucariense Alex Witkowski, que faz parte da equipe, disse que com os resultados finais da fase, houve um empate triplo entre Brasil, Alemanha e China, os três com uma vitória e duas derrotas, e nos quesitos de desempate, o Brasil acabou sendo o melhor e avançando na competição, ficando em segundo no grupo. “Tivermos um jogo difícil contra o Irã, atual campeão paralímpico e seu jogador gigante de 2,46m, perdemos por 3 sets a 0 na manhã de sábado (horário brasileiro). Depois enfrentamos a Alemanha, na madrugada desta terça-feira (horário brasileiro), jogo mais importante da nossa chave, também um adversário fortíssimo, e acabamos perdendo por 3X1. Felizmente ainda conseguimos ficar em 2ª no grupo e estamos na semifinal”, comemorou Alex.

O próximo adversário do Brasil será a seleção do Comitê Paralímpico Russo. O jogo acontece na próxima quinta-feira, 2 de setembro, às 18h30 (6h30 no horário brasileiro). “Depois desse sufoco e com o sonho da nossa medalha ficando distante, estamos analisando os erros cometidos, afinal nosso próximo jogo é contra o Comitê Paralímpico Russo. Não podemos vacilar, até porque estamos na semifinal, ou seja, muito perto da disputa do nosso maior objetivo que é a medalha de ouro”, disse o atleta.

O jogo será transmitido no Canal do SportTV 2. E para acompanhar a rotina do atleta Alex Witkowski em Tóquio, acesse as redes sociais @AlexWitkovski (Facebook e Instagram). “Convido todos a torcerem pela nossa seleção brasileira paralímpica”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021