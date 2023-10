Seleção Brasileira de Vôlei Sentado vence série de amistosos contra a Colômbia

A Seleção Brasileira masculina de vôlei sentado, que tem entre seus jogadores o araucariense Alex Witkovski, recebeu a equipe colombiana para uma semana de intercâmbio e de partidas amistosas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Após cinco partidas, realizadas entre 18 e 22 de setembro, a equipe brasileira saiu invicta, sem perder nenhum set.

Esta semana de treinamento foi a primeira sob o comando do novo técnico, Agtônio Guedes. Ele teve a oportunidade de avaliar o grupo que está sendo definido para a disputa da Copa do Mundo de Vôlei Sentado, que acontecerá no Egito, em novembro. O Brasil, atual campeão do torneio continental Zonal Championship, vencido em maio, já possui vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

O líbero da seleção brasileira, Alex Witkovski, vem de conquistas bem expressivas na carreira. Recentemente foi campeão da 4ª Copa Curitiba Paradesportiva, vencendo a equipe do IPP na final e vice-campeão do Campeonato Brasileiro B, realizado em Niterói/RJ. “As próximas competições estão bem próximas. Pelo meu Clube, o Círculo Militar, dia 7 e 8/10 vamos disputar a 2ª etapa do Campeonato Regional Sul de Voleibol Sentado, em Curitiba, os jogos serão realizados no Clube da Bosch. Vamos em busca da vitória para se manter no topo, já que vencemos a 1ª etapa. Pela seleção militar teremos uma competição internacional entre os dias dia 19 a 21/10, em Curitiba, organizada pelo Sesc. Essa competição terá participação da Seleção Militar Brasileira, da Colômbia, Argentina, Círculo Militar do Paraná e mais duas equipes. Neste campeonato vou defender a seleção militar”, comentou o atleta.

Edição n.º 1382