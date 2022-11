Seleção masculina de voleibol sentado vence o Egito e fatura o bronze no Mundial

O araucariense Alex Witkovski, que defendeu a seleção brasileira de vôlei sentado no Campeonato Mundial da modalidade, realizado em Saravejo, na Bósnia e Herzegovina, voltou para casa “ostentando” uma medalha de bronze. O Brasil disputou o 3º lugar com o Egito e venceu por 3X1. O tão sonhado ouro não veio, mas o time brasileiro saiu da competição de cabeça erguida e com a certeza de ter dado o seu melhor.

Os brasileiros deram trabalho para os adversários. Nas fases classificatórias deslancharam, venceram a Polônia, a Alemanha, o Canadá, a Ruanda e a Ucrânia e chegaram à semifinal, mas infelizmente perderam a invencibilidade ao topar com a fortíssima equipe do Irã, que confirmou seu favoritismo e foi a campeã.

“Foi uma experiência única vivenciar tudo isso, este campeonato não foi fácil pra nós e mesmo assim nos superamos e conseguimos alcançar nosso objetivo. No início do ano fizemos uma promessa de ficar sempre no pódio com a seleção, e assim o fizemos. No Campeonato Holandês ficamos em 3° e agora no Mundial em 3° novamente. Foi meu primeiro campeonato mundial e já saí de lá medalhista. Mais um capítulo escrito na minha carreira esportiva”, comemorou Alex.

A seleção brasileira feminina foi mais longe e além de sair do Mundial com o título de campeã, conquistou a classificação para as Paralimpíadas que serão realizadas em Paris/França em 2024.