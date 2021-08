Seleção vence a China na estreia e enfrentará o Irã nesta segunda-feira, 30

O araucariense Alex é o camisa seis da Seleção Brasileira de Paravôlei. Foto: divulgação

A Seleção Brasileira de Paravôlei disputou sua partida de estreia nas Paralimpíadas de Tóquio neste sábado, 28 de agosto, às 6h30 (horário de Brasília), e levou a melhor sobre a China, vencendo por 3 sets a 1. A vitória, fruto de muito treino e dedicação dos paratletas, é só o começo da equipe nos jogos rumo ao topo do pódio. O próximo desafio da seleção, integrada pelo araucariense Alex Witkowski, acontece na segunda-feira, 30, contra o Irã, a atual campeã olímpica e mundial, às 8h30 (horário de Brasília).

Muito emocionado pela vitória contra o primeiro adversário no evento mais importante do paradesporto, Alex agradece à torcida e segue enfrentando a rotina puxada de muitos testes de Covid, treinos em quadra e preparação física na academia para trazer o ouro para casa. “Quero desde já agradecer a todos pelo apoio e dizer que estamos confiantes em trazer o ouro para Brasil, e para Araucária”, diz o camisa seis da seleção.

Próximos jogos

Após a partida contra a equipe iraniana de vôlei sentado, que eliminou o Brasil nas semifinais em 2016, nesta segunda, 30, o time verde e amarelo enfrentará logo em seguida, na terça-feira, 31, a Alemanha, às 14h (2h no Brasil).

Os jogos serão transmitidos no Canal da World Paravolley no Youtube, e o SportTV deverá transmitir as finais pela TV.

Quem quiser acompanhar mais a rotina do atleta Alex Witkowski no Japão é só segui-lo nas redes sociais @AlexWitkovski (Facebook e Instagram).

Texto: Katty Ferreira