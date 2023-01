Seletiva do Araucária Vôlei seleciona nove atletas para integrar a equipe Sub19

Cerca de 100 jovens entre 13 e 17 anos participaram da seletiva organizada pela equipe Araucária Vôlei e Projeto Nívea no último final de semana (14 e 15/01), no Ginásio de Esportes Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Todos os atletas se esforçaram muito durante os testes, no sábado participaram de um treino focado nos ensinamentos técnicos e no domingo entraram em quadra.

“Eles demonstraram excelente desempenho, garra e determinação, mas infelizmente não foi possível manter todos os candidatos, apenas nove foram aprovados”, disse o professor Cleverson da Silva, que organizou a seletiva juntamente com o professor Everson Ribeiro.

Segundo ele, esta foi a primeira seletiva do projeto de vôlei realizada em Araucária e dessa vez foi voltada apenas para a categoria masculina. “A partir de agora os atletas aprovados irão treinar com a equipe Sub19, que iniciará os preparativos para a temporada de competições 2023”, completou Cleverson.

Foto: Leandro Leão.