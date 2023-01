Seletivas do Araucária ECR reúnem mais de 245 atletas

Mais de 245 atletas se inscreveram para participar das seletivas do Araucária ECR, que iniciaram na terça-feira (17/01) e vão até sábado (21), no Centro de Treinamento do clube, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. O objetivo é formar equipes para participar de campeonatos paranaenses nas categorias Sub 17, Sub 16, Sub 15 e Sub 14, além de outras competições e amistosos de alto nível.

Participam da seletiva jovens nascidos entres os anos de 2006 e 2011. Os atletas aprovados no dia 17 participarão da segunda fase nos dias 19 e 20/01. Já os aprovados no dia 21 passarão pela segunda fase nos dias 23, 25 e 27/01.

A Life Academy é a responsável pela gestão das categorias de base do Araucária, onde os atletas são expostos a treinos de altíssimo nível, disputam campeonatos estaduais jogando contra grandes equipes e muitos acabam sendo encaminhados para clubes maiores.