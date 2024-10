Sem obrigação do voto, idosos têm o direito de comparecer às urnas e exercer a cidadania

Embora o voto seja obrigatório no Brasil, idosos com mais de 70 anos estão isentos de comparecer às urnas, mas estão aptos caso queiram exercer o direito de escolher seus representantes políticos. Para mostrar a importância do voto de todos os cidadãos brasileiros, a Justiça Eleitoral lançou no pleito deste ano, a campanha institucional “A sua experiência faz a diferença!”, que incentiva o voto de pessoas com 70 anos ou mais.

Conforma o TRE-PR, a campanha destaca que quem vota com ou depois dos 70 anos é mais que uma eleitora ou eleitor, dá um exemplo de cidadania. “O voto no Brasil é universal, por isso é importante que todas as pessoas sejam incluídas no processo eleitoral. No caso do idoso com mais de 70 anos, quando falamos em voto facultativo, não é porque esse voto é menos importante, mas sim porque essa pessoa pode ter algum problema de mobilidade ou de saúde que torne o exercício do voto penoso”, afirma o TRE.

No Paraná existe mais de 1 milhão e 940 mil pessoas idosas que estão aptas a votar. Dentre essas, mais de 800 mil tem mais de 70 anos e isso demonstra a importância desse eleitorado no universo do Estado. “Por isso, é importante que essas pessoas se preparem para votar, separem seus documentos, verifiquem seus locais de votação, e a necessidade do auxílio de familiares no deslocamento ou até mesmo no acesso à seção eleitoral. A Justiça Eleitoral está à disposição para que essas pessoas compareçam, exerçam seu direito e se façam representar como todos os outros eleitores”.

Edição n.º 1435.