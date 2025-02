Sem previsão de chuva, domingo será marcado com temperatura alta e com poucas nuvens no céu

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), neste final de semana a chuva dará uma trégua no domingo (09), com a temperatura máxima atingindo 27°C.

Nesta sexta-feira, 07 de fevereiro, o céu está nublado, com 95% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada de 15.4 mm. A temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 26°C. A umidade está por volta de 72% e 97%, com as rajadas de vento sendo de 35 km/h.

No sábado, 08 de fevereiro, ainda terá previsão de chuva, com probabilidade de ocorrência ainda de 95%, com a precipitação diminuindo para 3.7 mm. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 24°C, com a ventania caindo para 31 km/h. A umidade ficará entre 73% e 98%.

Finalmente a chuva dará uma trégua! No domingo, 09 de fevereiro, a temperatura irá aumentar, com a mínima de 17°C e a máxima de 27°C. O céu ficará com poucas nuvens, e a umidade estará entre 54% e 100%. Os ventos podem chegar a 22 km/h.