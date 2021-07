Sem previsão de chuvas, fim de semana em Araucária promete ser ensolarado

Foto: Marco Charneski

O fim de semana em Araucária será de sol, pelo menos é o que diz a previsão do Simepar. Com poucas possibilidades de chuvas no município, em função de uma massa de ar frio e seco que está bloqueando a aproximação da frente fria, as temperaturas prometem ficar estáveis, esfriando principalmente durante as manhãs e fins de tarde.

A quinta-feira, 8 de julho, começou com os termômetros na casa dos 10°C. Ao longo do dia a máxima alcança os 19°C, sem probabilidade de chuvas. Na sexta-feira, 9, o tempo continuará ensolarado. Mínima de 7°C, máxima de 20°C.

O sábado, 10, será de céu claro na cidade. Sem nenhuma chance de temporal, a máxima chega novamente aos 20°C. No domingo, 11, nada muda. Mínima prevista de 9°C e máxima de 20°C.