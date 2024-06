Sem sinal? Clientes da TIM reclamaram de falhas na rede na quinta-feira-feira (27)

Usuários da operadora TIM, em Araucária, reclamaram de problemas com a interrupção do sinal nesta quinta-feira, 27 de junho. Diversos usuários entraram em contato com a redação do O Popular, reportando sobre o problema.

Na maioria dos relatos, os clientes afirmam ter ficado sem internet da TIM desde as primeiras horas da manhã, tendo o sinal restabelecido somente por volta das 18h30.

“Ficamos sem poder fazer ligações por várias horas e pra acessar a internet só foi possível nos locais com Wi-fi. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu, é bom que a empresa tenha uma boa justificativa”, reclamou.

A reportagem do Popular procurou a assessoria de imprensa da TIM e esta explicou que seus serviços de dados e voz na cidade de Araucária operam normalmente. Porém, clientes da região podem ter percebido instabilidade nesses serviços em decorrência de um rompimento de fibra na rede que atende a região, solucionado ainda na tarde de quinta-feira (27).”

Ciente do problema, o Procon de Araucária informou que irá notificar a operadora para entender o motivo da interrupção dos serviços, em conformidade com o Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a obrigação das concessionárias garantirem serviços públicos adequados e eficientes.

“O Artigo 22 diz que os serviços essenciais, como telefonia celular, demandam comunicação prévia aos usuários em caso de manutenções programadas. A ausência dessa notificação levanta questões sobre a transparência da empresa em relação aos seus clientes. Por isso vamos questionar a TIM sobre as medidas mitigatórias que pretendem adotar com relação aos consumidores que tiveram prejuízos”, informou o órgão de defesa do consumidor.

Consumidores que se sentirem lesados com interrupções repentinas de serviços de telefonia, podem abrir reclamação formal no Procon, pelo fone 0800-643-2834. Quem preferir comparecer presencialmente à sede do órgão, o endereço é Rodovia do Xisto, 5815, com horário de atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para agendar atendimento, entrar em contato com o número (41) 3614-1786.