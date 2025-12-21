Após perder o campo onde mantinha a escolinha de futebol, o projeto ainda ficou um ano e meio em um espaço emprestado  

Criado em 2004, o projeto ‘De Olho no Futuro’, do Jatobá Futebol Clube, está prestes a encerrar definitivamente as suas atividades. O motivo é a falta de um campo para a realização dos treinos das crianças e jovens. O projeto funcionava no campo do Jatobá desde 1990, porém o clube teve que entregá-lo após perder, em última instância, um processo de usucapião. 

O resultado do processo saiu em 2024 e desde o mês de julho daquele ano, o Jatobá firmou uma parceria com o Mineiro Bate Bola, que cedeu suas quadras sintéticas para os treinos, até o que o Jatobá encontrasse um novo campo. No entanto, cerca de um ano e meio depois, o clube não conseguiu um novo local e diante da necessidade de devolver os horários que eram disponibilizados no Mineiro Bate Bola, não restou outra alternativa a não ser encerrar as atividades.

O ‘De Olho no Futuro’ não foi apenas uma escolinha de futebol. O programa atendeu crianças e jovens no contraturno escolar ofereceu atividade esportiva, oportunidades em competições e, acima de tudo, ajudou na formação e desenvolvimento dos seus participantes.

Segundo o desportista Luiz Tavares, um dos voluntários responsáveis pela iniciativa, em 21 anos de funcionamento, mais de 1500 crianças e jovens passaram pelo projeto, que no seu auge chegou a contar com 200 inscritos, compondo times nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-16 e sub-17. Destaque ainda para os atletas que iniciaram no projeto e conquistaram vagas no futebol profissional. Atualmente o projeto estava com 70 participantes.

“Fomos campeões em várias categorias. Participamos do Campeonato da Liga de Araucária, da Taça das Favelas e muitos torneios na região. Também fomos declarados entidade de utilidade pública pela Câmara Municipal de Araucária, e homenageados com o título de Embaixadores pela Paz na Câmara Municipal de Curitiba. Infelizmente, não temos mais condições de manter o projeto, e aqui ficam nossos agradecimentos a todos os professores voluntários que nos ajudaram, como o Vilmar, o Fofão, o Dídio, o Wilson, o Fernando, o Mauro e o Dudu. Agradeço ainda o Tadeu, Mario, Roger, Zeca, Bujão, Edinho do bar e a todos que dê um jeito ou de outro sempre nos ajudaram”, declara Tavares.  

PREOCUPAÇÃO SOCIAL

Muito além do esporte, o projeto teve participação ativa em várias ações sociais realizadas no Município, como nas campanhas contra dengue no bairro, coleta de cestas básicas para ajudar famílias durante a pandemia e para ajudar os desabrigados do Rio Grande do Sul.

Parcerias importantes foram firmadas pelo Jatobá e possibilitaram o encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho, a exemplo da oferta de cursos profissionalizantes pelo Senai. E ainda a realização de festas em datas especiais como o Dia das Crianças e o Natal, que costumavam reunir um grande número de crianças e jovens, para momentos de lazer e diversão.