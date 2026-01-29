Uma reivindicação antiga dos araucarienses foi atendida pela Prefeitura Municipal: a instalação do semáforo no cruzamento das ruas Capivari com a Miguel Bertolino Pizatto, no bairro Iguaçu, um trecho considerado crítico e com registro de vários acidentes, inclusive com óbito.

O equipamento entra em operação nesta quinta-feira (29), após terem sido concluídos os serviços de pintura pela equipe de sinalização da Secretaria Municipal de Urbanismo. O semáforo vai disciplinar o trânsito nesse trecho da Rua Capivari, onde há muitos comércios e o fluxo de veículos é intenso.

“A Rua Capivari se tornou uma importante via comercial, com grande concentração de estabelecimentos, especialmente nas quadras próximas à Avenida Archelau de Almeida Torres, após a Rua Bertolino. No cruzamento com a Rua Bertolino, a visibilidade para os veículos que desejam cruzar a Capivari é limitada.

Diante disso, e considerando as solicitações recebidas da população ao longo do ano passado, nossos técnicos e engenheiros de trânsito avaliaram a necessidade de instalar um semáforo no local”, afirma o secretário de Urbanismo, Walter Voss.

O semáforo possui um sensor de pavimento, pois considerando que o fluxo de veículos é maior na Rua Capivari, só será acionado na Rua Bertolino quando um veículo for detectado pelo sensor. “A expectativa da SMUR é de que a presença do semáforo melhore de forma significativa a rotina de quem trafega pela região”, diz o secretário.

