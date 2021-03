Semana chuvosa marca o início de março

Foto: Marco Charneski

Ao contrário do mês de fevereiro, março começou chuvoso em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, o tempo será instável durante os próximos dias, com temperaturas amenas e nuvens carregadas. O sistema de baixa pressão presente no Estado trará pancadas isoladas, o que pode amenizar o rodízio na cidade.

Nesta segunda-feira, 1° de março, a probabilidade de chuvas é alta. A máxima não passa dos 25°C. Na terça-feira, 2, os termômetros começam na casa dos 18°C, chegando aos 26°C ao longo da tarde. O céu permanecerá nublado e chuvas podem surgir a qualquer momento. A quarta-feira, 3, será parecida com os dias anteriores. Mínima de 19°C e máxima de 25°C, altas chances de temporais isolados e umidade relativa do ar em 79%.