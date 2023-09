Semana começa com a temperatura quente, mas a chuva volta na quinta (14)

A semana começa com muito calor, mas de acordo com a previsão do SIMEPAR, na quinta-feira (14/09) a temperatura cai, e a probabilidade de chuva é de 95%.

Nessa segunda-feira (11), o céu não terá nuvens, e a temperatura não passa de 28°, com as rajadas de vento chegando a 21 km/h. Na terça-feira (12) o tempo quente permanece, com a mínima em 16° e a máxima em 29°. A ventania não passa de 27 km/h.

Na quarta-feira (13) o céu ficará com muitas nuvens. A mínima será de 17° e a máxima permanece com 29°. Os ventos aumentam drasticamente, chegando a 49 km/h. Na quinta-feira de chuva, a temperatura cai, sendo a mínima em 9° e a máxima em 18°. As rajadas continuam na casa de 40 km/h.