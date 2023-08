Na madrugada desta segunda-feira (7), um acidente envolvendo um carro e uma moto, na PR-423 próximo à empresa Fertilize, deixou um motoqueiro com ferimentos moderados.

O SIATE foi chamado para fazer o atendimento da vítima, com apoio da Guarda Municipal e da ROMU, que foram até o local para realizar o controle do trânsito. O condutor do carro apresentou possível sinal de embriaguez e o motociclista foi encaminhado para o HMA.