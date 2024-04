Semana começa com chuva forte e céu nublado

A semana começa com chuva forte, mas com o passar dos dias, conforme previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo chuvoso dará lugar para o céu claro.

Nesta segunda-feira, 15 de abril, uma forte chuva atingiu a cidade, com a precipitação chegando a 31 1 mm. A temperatura mínima sendo de 18°C e a máxima de 21°C, as rajadas de vento atingiu 26 km/h. A umidade ficou bem alta, sendo por volta de 90% e 98%.

Na terça-feira, 16 de abril, a chuva continua, mas com menor intensidade. Com probabilidade de ocorrência sendo de 96%, a precipitação acumulada atinge 4.3 mm. A temperatura mínima permanece sendo de 18°C e a máxima vai para 23°C. A ventania aumentará drasticamente para 38 km/h, e a umidade ficará entre 80% e 97%.

A chuva diminuirá ainda mais na quarta-feira, 17 de abril. A precipitação acumulada será de 2.1 mm, sendo a probabilidade de ocorrência de 83%. A temperatura mínima cairá para 17°C, e a máxima vai para 24°C. Com os ventos atingindo 24 km/h, a umidade ficará por volta 70% e 99%.

Não terá chuva na quinta-feira, 18 de abril, mas isso não quer dizer que a temperatura aumentará. A mínima irá cair para 15°C, assim como a máxima, que volta para 21°C. A umidade irá ficar entre 40% e 98%, com a ventania chegando a 25 km/h.