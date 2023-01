Os dias com temperaturas muito altas deram uma trégua e agora a previsão é de dias mais frescos e chuvosos na cidade. Nesta terça-feira (31/01) a máxima é de 26º e a mínima do 20º, com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Na quarta-feira (01/02), a máxima é de 28º e a mínima é de 18º, com chuvas rápidas à tarde e à noite. Na quinta-feira (02/02) tem previsão de chuva o dia todo, com períodos nublados e muitas nuvens, mínima de 18º e máxima de 27º.