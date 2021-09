Semana começa com friozinho no município. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Diferente do final de semana, o tempo em Araucária amanheceu encoberto nesta segunda-feira, 6 de setembro. Segundo a previsão do Simepar, a expectativa é de temperaturas amenas para os próximos dias, em função da entrada da umidade vinda do oceano. Entretanto, a partir de quarta-feira, 8, os termômetros voltam a subir.

A garoa fina e céu com nuvens carregadas pode ter surpreendido muita gente logo nas primeiras horas desta segunda-feira, 6. O sol segue escondido e a máxima chegará aos 21°C, sem altas probabilidades de chuvas. Na terça-feira, 7, o tempo continua nublado, contudo não haverá grandes variações nas temperaturas. Mínima de 13°C e máxima de 16°C. Já na quarta-feira, 8, apesar das nuvens, a máxima volta a subir e pode chegar à marca dos 30°C. Não há previsão de temporais.