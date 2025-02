Semana começa com pancadas de chuva e temperaturas de até 30°C

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), apesar das temperaturas elevadas, o início desta semana será marcado por chuvas intensas.

Nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, a temperatura mínima é de 20°C e a máxima de 30°C, com as rajadas de vento atingindo 34 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%, com a precipitação acumulada sendo de 12.3 mm. A umidade está por volta de 55% e 98%.

Na terça-feira, 18 de fevereiro, a probabilidade de ocorrência permanece sendo de 95%, com a precipitação acumulada atingindo 12.9 mm. A temperatura mínima cairá para 19°C, assim como a mínima que irá para 27°C. A umidade ficará entre 69% e 99%, com a ventania de até 27 km/h.

Não haverá grandes alterações na temperatura nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, a mínima será de 19°C e a máxima de 27°C, como no dia anterior. A umidade por volta de 65% e 98%, os ventos podem atingir 28 km/h. Com a precipitação acumulada de 8.5 mm, a probabilidade de ocorrência será de 95%.

Na quinta-feira, 20 de fevereiro, a temperatura aumentará novamente, com a mínima indo para 20°C e a máxima para 29°C. A chuva irá diminuir, com a probabilidade de ocorrência de 60% e a precipitação acumulada de 1.7 mm. A umidade ficará entre 62% e 99% e a ventania atingirá 27 km/h.