Para esta segunda-feira (06/02) a previsão é de dias quentes e sem chuva, com temperatura máxima de 29° e mínima de 16°, com céu aberto na maior parte do dia. Na terça-feira (07/02) existe a possibilidade de chuva à tarde e à noite, com máxima de 30° e mínima de 17°. Na quarta-feira (08/02) as temperaturas continuam altas, com máxima de 29° e mínima de 17°, com probabilidade de chuva durante a tarde e à noite.

Foto: Marco Charneski.