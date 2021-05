Semana começa entre nuvens e sem chuva no município

Foto: Marco Charneski

Embora uma frente fria se aproxime do Estado nesta segunda-feira, 17 de maio, o tempo em Araucária promete continuar ameno. Conforme a previsão do Instituto Simepar, apesar do crescimento da nebulosidade na região, as chances de temporais são baixas neste início de semana.

Com máxima de 21°C, hoje o sol permanecerá entre nuvens, pelo menos até o meio-dia. Não há chances de chuvas. A terça-feira, 18, será nublada e começa com os termômetros marcando 11°C, a partir da tarde a máxima se eleva, alcançando os 20°C. Na quarta-feira, 19, fica tudo na mesma. Apesar das nuvens carregadas, não há probabilidade de temporais em Araucária. Mínima de 12°C e máxima de 22°C.