Semana começa nublada em Araucária. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Mesmo que o céu siga encoberto na cidade, a probabilidade de chuvas intensas em Araucária é baixa. Segundo a previsão do Instituto Simepar, os dias serão de temperaturas amenas, mas na casa dos 20°C, sem chances de temporais fortes.

Nesta segunda-feira, 19 de abril, a máxima não passa dos 22°C, com céu encoberto na maior parte do dia. Na terça-feira, 20, quase nada muda no tempo. Nas primeiras horas do dia, os termômetros marcarão 12°C, chegando aos 23°C a partir da tarde, sem probabilidade de chuvas. A quarta-feira, 21, ainda será de muitas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 22°C no município.