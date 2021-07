Semana começa seca em Araucária. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

A estabilidade atmosférica continuará fazendo parte deste início de semana em Araucária. De acordo com a previsão do Simepar, os próximos dias no município serão de tempo nublado e temperaturas próximas dos 19°C, sem nenhuma probabilidade de chuvas, o que pode agravar o racionamento de água por aqui.

A segunda-feira, 5 de julho, segue cinzenta e a máxima não passa dos 18°C. Na terça-feira, 6, quase nada muda. Com muitas nuvens, a mínima do dia começa na casa dos 10°C, subindo para os 18°C, sem probabilidade de chuvas. Ainda encoberta, a quarta-feira, 7, começa com 11°C. Não há probabilidade de temporais e a máxima alcançará os 19°C durante a tarde.