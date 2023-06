Semana começa sem chuva e na quinta (29) a temperatura não passa de 13°

De acordo com o SIMEPAR, essa semana começa sem chuvas e com o clima ameno. Entretanto, na quinta-feira (29/06) a temperatura não passa de 13°.

Nessa segunda-feira (26/06) a mínima é de 11° e a máxima de 22°, com as rajadas de ventos chegando a 25 km/h. Na terça-feira (27/06) a mínima cai para 9°, enquanto a máxima permanece com 22°. Já a ventania aumenta para 32 km/h.

Na quarta-feira (28/06) a mínima volta para 11°, e a máxima vai para 21°. Os ventos aumentam drasticamente para 39 km/h. E na quinta-feira a mínima volta para 9° e a máxima não passa de 13°, enquanto as rajadas de ventos vão para 36 km/h.