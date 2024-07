Semana começará com temperaturas amenas e sem sinal de chuva

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo permanecerá estável, com temperaturas amenas e sem sinal de chuva. O céu estará claro ao decorrer da semana, menos na quarta-feira que ficará nublado.

Nesta segunda-feira, 22 de julho, a temperatura mínima é de 7 °C e a máxima de 21 °C. Com as rajadas de vento chegando a 11 km/h, a umidade está por volta de 52% e 94%.

Na terça-feira, 23 de julho, não haverá tanta mudança na temperatura, com a mínima indo para 8 °C e a máxima permanecendo em 21 °C, assim como a ventania que ainda será de 11 km/h. A umidade estará entre 48% e 93%.

Na quarta-feira, 24 de julho, como citado anteriormente, o céu ficará nublado, mas sem nenhum sinal de chuva. A temperatura mínima aumentará novamente, indo para 9 °C. Enquanto a máxima continuará sendo de 21 °C. A umidade ficará por volta de 47% e 96%, com os ventos chegando a 14 km/h.

O céu voltará a ficar claro na quinta-feira, 25 de julho, com a umidade entre 44% e 97% e as rajadas de vento podendo atingir 28 km/h. A temperatura mínima permanecerá sendo de 9 °C, enquanto a máxima aumenta para 23 °C.