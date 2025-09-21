O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. Nesse contexto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente preparou uma programação relacionada ao tema. De 22 a 26 de setembro, acontece a Semana da Árvore, com atividades diversas para a comunidade.

O evento tem como slogan “Natureza em Pé, Planeta em Equilíbrio. O Futuro É Agora!”. A grande maioria das ações (incluindo palestra, distribuição de mudas e jogos ecológicos) vai ocorrer no Parque Cachoeira, na tenda “Estação Verde”. A organização do evento envolve diversos departamentos da SMMA. Confira a programação.

22/09 (segunda-feira)

  • 14h – Abertura da Semana da Árvore, com a participação da Banda da Guarda Municipal.
  • 15h – Palestra com o Prof. Yedo Alquini: “A Importância das Árvores no Equilíbrio do Planeta”, com participação de estudantes do Colégio Estadual Prof. Júlio Szymanski. Interessados podem se inscrever no link: https://forms.gle/FnEtEXL1pn2xxHuD8.
  • 14 às 16h – Distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas e jogos ecológicos temáticos.

23/09 (terça-feira)

  • 9 às 16h – Jogos ecológicos temáticos e distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas.
  • 14h – Visita orientada, plantio de mudas e piquenique com a Guarda Mirim, no Parque Cachoeira.

24/09 (quarta-feira)

  • 9h30 – Plantio coletivo de árvores com a comunidade local do Jardim Maranhão (Costeira).
  • 9 às 16h – Distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas e jogos ecológicos temáticos.
  • 10 às 16h – Espaço Pet Solidário – Adoção de animais (também no Parque Cachoeira).

25/09 (quinta-feira)

  • 08h30 – Contação de histórias que retratam a importância das árvores para estudantes do Colégio Estadual Cecília Meirelles (na tenda).
  • 9 às 16h – Distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas e jogos ecológicos temáticos.
  • 10 às 16h – Espaço Pet Solidário – Adoção de animais (também no Parque Cachoeira).
  • 14h – Blitz ecológica com a Guarda Mirim (no cruzamento da Archelau de Almeida Torres com a Rua Guanabara).

26/09 (sexta-feira)

  • 8h30 – Visita especial dos servidores da SMMA à araucária mais antiga do município, com a participação do Prof. Flávio Zanette, especialista em Araucária angustifolia.
  • 9 às 16h – Distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas e jogos ecológicos temáticos.
  • 10 às 16h – Espaço Pet Solidário – Adoção de animais (também no Parque Cachoeira).