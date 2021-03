Semana de sol, mas chuvosa, começa nesta segunda-feira, 15

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

Após um fim de semana abafado e ensolarado, os próximos dias serão quentes, contudo, chuvosos em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as temperaturas permanecerão altas no município, entretanto, as chances de chuvas isoladas e de baixa intensidade serão altas e podem surgir no início da noite.

Hoje, 15 de março, os termômetros ultrapassam a marca dos 29°C, com alta probabilidade de chuva a partir da tarde. Na terça-feira, 16, o céu nublado pode enganar os araucarienses, mas a temperatura promete subir. Mínima de 17° e máxima de 30°C, novamente com chuvas durante a tarde. A quarta-feira, 17, não será muito diferente dos dias anteriores. Ao longo da manhã a mínima segue na casa dos 19°C, alcançando os 28°C após o almoço. As chances de chuva são altas.