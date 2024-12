Semana inicia com chuva, mas Simepar prevê a estabilização do tempo partir de quarta (04)

A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca chuva para o início desta semana, com a temperatura mínima chegando a 15 °C.

Nesta segunda-feira, 02 de dezembro, a temperatura mínima é de 20 °C e a máxima de 28 °C, com as rajadas de vento chegando a 46 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com precipitação acumulada sendo de 16.6 mm. A umidade está por volta de 64% e 99%. Na terça-feira, 03 de dezembro, a probabilidade de ocorrência de chuva continuará sendo de 98%, com a precipitação acumulada caindo para 10.4 mm. A temperatura irá cair, sendo a mínima para 16 °C e a máxima para 20 °C. A umidade ficará entre 82% e 99%, com a ventania chegando a 36 km/h. Na quarta-feira, 04 de dezembro, não tem previsão de chuva e o céu ficará com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 15 °C e a máxima de 19 °C, com os ventos atingindo 39 km/h. A umidade estará por volta de 78% e 95%. Na quinta-feira, 05 de dezembro, a temperatura mínima permanecerá sendo de 15 °C e a máxima vai para 23 °C, com as rajadas caindo para 33 km/h e a umidade ficando entre 70% e 95%.