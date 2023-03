Semana Municipal de Capoeira começa nesta sexta-feira (3)

A edição 2023 da Semana Municipal de Capoeira (Lei 30.093/2017), organizada pela Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show, começa nesta sexta-feira (03/03) e vai até a próxima segunda-feira (06). O evento contará com oficinas abertas à comunidade (mediante inscrição e com vagas limitadas), vivências, roda de capoeira e o Ginga Mulher, este último em parceria com a Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a coordenação da professora de capoeira Lurielly Sá (Joaninha).

A abertura na sexta-feira acontece às 19h30, no CT Capoeira Show, no bairro Costeira. No sábado, às 9h30, tem oficina de Reco-reco, com Liberto Ale Capoeira, são 30 vagas disponíveis, e às 14h será a vez da oficina de Caxixi com o professor Lagartixa Muzenza, também com 30 vagas, ambas no CT Capoeira Show. No período da noite tem a Roda Por Mais Capoeira, no Teatro da Praça, porém é necessário fazer a inscrição antecipada já que o local possui capacidade limitada de público. As inscrições podem ser feitas com o contramestre Canarinho pelo fone (41) 99928-2120.

No domingo, às 9h30, o CT terá atividades internas e produção de fotos e vídeos. A partir das 13h30 acontece o evento Ginga Mulher, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Ginásio Joval de Paula |Souza, no Parque Cachoeira. Para participar será necessária inscrição prévia. Às 13h30 tem vivência com Rosinha, sobre movimentação e dinâmicas, e ainda uma vivência com Anhuma, falando sobre musicalidade e canto e expressão.

A Semana da Capoeira terá encerramento na segunda-feira na Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show. Às 18h30 haverá uma roda infantil e às 20h roda de adultos e graduados, professores contramestre e mestres.