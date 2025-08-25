Palestras com crianças e blitzes educativas nas vias públicas fazem parte da programação da Semana Municipal de Trânsito, que vai ocorrer entre os dias 25 e 29 de agosto. As ações são promovidas pelo Departamento de Trânsito de Araucária, vinculado à Secretaria de Urbanismo (SMUR).

Durante cinco dias, estudantes e moradores do município estarão envolvidos nas atividades, cujo objetivo é promover uma cultura de paz no trânsito. Também visa alertar e sensibilizar as pessoas sobre a importância de uma conduta responsável e segura nas vias.

IMPORTÂNCIA DAS CAMPANHAS

As campanhas de conscientização para o trânsito têm sido uma das principais ferramentas para promover comportamentos mais seguros entre motoristas, pedestres e ciclistas. E para entendermos o quanto a prevenção é importante na redução dos acidentes, o site do Corpo de Bombeiros Cascavel, onde são registradas as ocorrências atendidas pela corporação em todos os municípios do Estado, mostra números preocupantes em relação a Araucária.

Segundo as estatísticas, de 1º de janeiro a 18 de agosto deste ano, foram registrados 353 acidentes nas ruas da cidade, considerando as áreas urbanas e rural. Em maior número aparecem as colisões, e depois (não em ordem) os capotamentos, atropelamentos, engavetamentos, choques contra anteparos (postes, árvores e outros). No mesmo período de 2024, conforme o site, foram registrados 357 acidentes.

