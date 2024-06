Semana permanece com temperaturas amenas e nenhum sinal de chuva

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a previsão do tempo desta semana permanece com as temperaturas amenas e céu claro.

Nesta segunda-feira, 17 de junho, a temperatura mínima é de 16°C e a máxima é de 24°C, com a ventania atingindo a 41 km/h. A umidade está por volta de 49% e 73%. A temperatura máxima atingirá entre às 13h e as 15h.

Na terça-feira, 18 de junho, não haverá grande mudança na temperatura, a mínima irá atingir 15°C e a máxima será de 23°C. A umidade ficará entre 50% e 71%, as rajadas de vento podem chegar a 40 km/h. A máxima atingirá apenas às 15h.

Na quarta-feira, 19 de junho, a temperatura mínima irá cair para 14°C, enquanto a máxima voltará para 24°C. Os ventos também vão cair, indo para 30 km/h. A umidade ficará por volta de 45% e 75%.

O céu estará com muitas nuvens na quinta-feira, 20 de junho, e a temperatura permanecerá a mesma, com a mínima de 14°C e a máxima de 24°C. A umidade ficará entre 48% e 97%, com a ventania atingindo 36 km/h.